هل سيتوقف مصرف لبنان عن بيع الدولارات؟

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام في خبر مفاده ان مصرف لبنان يتوجه الى الغاء منصة صيرفة اعتبارا من الاسبوع المقبل، وعليه سيتوقف عن بيع الدولار للتجار والشركات مما سيتسبب بارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، علما ان مصادر البنك المركزي لم تؤكد ولم تنفِ لصوت بيروت انترناشونال صحّة هذا الخبر الذي لم يَصدر بشأنه أيُ قرار رسمي بعد.

للاستفسار حول هذا الموضوع ينضم الينا عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس.

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس “أن يومَ الاربعاء المقبل “يومُ غضب عام” لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية، على ان يُعلنَ يوم الثلاثاء مواقعَ التجمعات والتحركات التي ستكون حاسمة وجازمة”.

وخلال اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري، قال طليس: نزيد حقَنَا بالدعم المؤقت بالالية التي اتفقنا عليها مع الحكومة لان التعرفة الجديدة للنقل لا يستطيع الناس تحمُلَها بحيث قد تصل كلفة النقل شهرياً الى ما لا يقل عن مليون و500 الف ليرة.

ووجّه طليس رسالة انذار لرئيس الحكومة والوزراء للبت بمشروع دعم النقل العام قبل الثلاثاء المقبل.

طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بأن “يُحتسبَ تعويضُ النقل على أساس مئة ألف ليرة يوميا في القطاعين الخاص والعام، بعد الزيادة الكارثية على أسعار المحروقات”.

ودعا إلى “إنصاف موظفي القطاع العام عبر منحهم مساعدةَ شهرٍ كامل عن كل راتب يتقاضونه لمدة سنة كاملة، على ان تشمل هذه المِنح وزيادة تعويض النقل ايضا كلَ الاسلاك العسكرية والمتقاعدين فيها”.

وشدد على “ضرورة انعقاد لجنة المؤشر وخروجها بنتائج ايجابية في رفع الحد الادنى للأجور والشطور وملحقات الأجر للعاملين في القطاع الخاص وحصولهم على مساعدات شهرية اسوة بالقطاع العام.