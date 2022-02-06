هل سيثبت سعر صرف الدولار في فلك ال20 ألفاً؟

بعد وصوله إلى مستويات قياسية شاققاً الطريق باتجاه الـ35 الف ليرة، أحدث انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة صدمة في لبنان، وفي أقل من أسبوعين تراجع سعر صرف الدولار تدريجيا ليدور في فلك ال20 ألف ليرة، كاسرا توقعات استمرار انهيار الليرة دون سقوف. ويرتبط انخفاض سعر صرف الدولار بإعلان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن التعميم رقم ١٦١ فما هو الهدف الحقيقى من هذه الخطوة؟

فهل سيستمر سعر صرف الدولار بهذا المستوى من الإنخفاض وإلى متى؟

إذاً، مهرجان ضخ الدولارات أو تدويرها لن يستمر طويلاً، فهو سينتهي عاجلاً أم آجلاً، وحينها فقط يمكن رصد سعر صرف الدولار، إذاً ما كان سيعاود ارتفاعه الجنوني أو سيستمر في الإنخفاض.