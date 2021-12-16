هل سيحصل المودعون على دولاراتهم نقداً؟

بعد ان اخلّت الحكومة بوعدها في دعم قطاع النقل البري، نفذ السائقون العموميون اليوم مظاهرات واعتصامات للمطالبة بدعم حكومي لقطاعهم المتضرر من الأزمة الاقتصادية.

وانطلق عشرات السائقين في مسيرة احتجاجية في بيروت، بينما نفذ آخرون اعتصامات في طرابلس والنبطية وغيرها من المناطق.

وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، إن “الخطوات التصعيدية على مختلف الأراضي اللبنانية، تهدف للضغط على الحكومة لتنفذ ما تم الاتفاق عليه”.

على أثر انهيار سعر صرف الليرة مؤخرا وصولا الى 28 الف مقابل الدولار، عقد اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، خلص الى اتخاذ تدبيرين غامضين للجم تدهور سعر صرف الليرة، وذلك تماشيا مع السياسيات العشوائية التي اعتاد المسؤولون على اتخاذها كحلول ترقيعية عشوائية ومجتزأة لمواجهة الازمات. وقد اعلن مصرف لبنان في تعميم له انه سيقوم بتزويد المصارف، بحصتها النقدية لما تبقّى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة اليومي. وعلى المصارف ان تقوم بدفع كامل المبالغ أوراقا نقدية بالدولار لعملائها بالسعر ذاته، بدلا من تسديد المبالغ التي تعود لهم بالليرة والناتجة عن اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او من المستحقات العائدة لهم وفقا للحدود المعتمدة لتنفيذ هذه العمليات لدى المصرف المعني.

وقد اوضحت مصادر مصرفية لصوت بيروت انترناشونال ان تعميم مصرف لبنان يتعلق بالتعميم 158 الذي تسدّد بموجبه المصارف 400 دولار نقداً و400 بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة للعملاء، حيث انّه يمكن ان يعطي مصرف لبنان، المصارف الأموال المخصصة للجزء الذي يتمّ تسديده بالليرة، بالدولار بدلاً من الليرة، على ان تقوم المصارف ببيع تلك الدولارات للمستفيدين من التعميم 158، على سعر صرف منصة صيرفة.

اما التدبير الثاني للجم انهيار الليرة والذي لم يصدر تعميم بشأنه بعد، ينص على تنظيم مصرف لبنان سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية، نقداً بالليرة اللبنانية على سعر صرف الـ 8000 ليرة. وسيستهدف هذا التدبير قروض الشركات فقط، وليس القروض الاخرى، كالسكنية والشخصية. واوضحت المصادر المصرفية ان تسديد القروض التجارية يتم حاليا عبر الشيكات المصرفية، اي باللولار، والتي تباع حاليا بحوالى 20 في المئة من قيمة الشيك في حال يتمّ شراؤه بالدولار الـfresh، او على سعر صرف الـ5500 ليرة تقريباً، في حال يتمّ شراؤه بالليرة. مشيرة الى ان فرض تسديد تلك القروض نقدا بالليرة، سيرفع الكلفة على اصحاب القروض التجارية بحوالي 30 في المئة، مع الاشارة الى ان العقود الموقعة بين المصارف والشركات تنص على تسديد القروض بالعملة نفسها اي بالدولار نقدا او من خلال الشيكات، وليس بعملة اخرى وعلى سعر صرف غير رسمي.

يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حركة لافتة للمسافرين، حيث يسجل عدد الوافدين اليومي حالياً، سبعة آلاف ويتخطى أحيانا الثمانية آلاف وإن كان معظمهم من اللبنانيين، وذلك قبل فترة قصيرة من حلول الأعياد. وسُجل خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي، وصول 87593 وافدا الى لبنان.