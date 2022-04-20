الخميس 20 رمضان 1443 ﻫ - 21 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل طويت صفحة المحقق العدلي إلى أجل غير مسمّى؟

منذ 8 ساعات
A A A
طباعة المقال

لا تزال جريمة تفجير مرفأ بيروت تحصد المزيد من الضحايا بعد مرور عشرين شهرًا على الإنفجار، وآخر المنضمين الى لائحة الضحايا المهندس رامي فواز الذي عانى طويلا من تداعيات إصابته برأسه في الرابع من آب قبل ان يسلم الروح.

وفيما يتواصل ارتفاع عدّاد الضحايا، يبدو ان طريق الحقيقة لا يزال طويلًا، والتحقيق يراوح مكانه بعدما كبلت السلطة يدي المحقق العدلي القضي طارق البيطار بانتظار البت بدعوى رد مقدّمة ضدّه، فيما الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهي الجهة المخوّلة النظر في دعاوى الرّد، غير قادرة على الالتئام بسبب فقدان نصابها.

فهل طويت صفحة البيطار؟

اما اهالي الشهداء فلن يوفّروا جهدًا للوصول الى الحقيقة مهما كانت الطريق طويلة وصعبة.

اذا في بلد يفتقد الحكام فيه الى ذرة ضمير ويحيكون الفذلكات القانونية والدستورية لصالحهم من اجل الالتفاف على القانون والتهرب من المحاكمة، بات من المؤكد ان الشعب والتاريخ لن يرحمهم الى ابد الابدين.

    المزيد من فيديو

    5:39
    بشارة خيرالله: فريق ايران في لبنان يستطيع تعطيل ديمقراطية الإنتخابات مستخدمًا وهج السلاح
    3:36
    الإتحاد الأوروبي يسجل شوائب في إجراءات اقتراع المغتربين وميقاتي يتحرك
    0:38
    مكافأة بـ 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من ممولي حزب الله

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    جريمة المروج: تفاصيل جديدة وتضارب في المعلومات
    وزير التربية للمرشحين: إستعدوا للإمتحانات الرسمية
    النائب إيلي الفرزلي
    ماذا قال الفرزلي لصوت بيروت انترناشونال بعد “دهس” المودعين المعتصمين امام مجلس النواب؟