هل عادت المياه الى مجاريها بين شيرين وحسام حبيب؟ ومن هم أبرز الفائزين في جوائز “بريت” ٢٠٢٢؟

أطلقت النجمة العراقية رحمة رياض أغنيتها الجديدة تحت عنوان “إنّي الأقوى”.

ليحقق الكليب تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم بالعمل ولتتخطى بالتالي المليون ونصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

“إنّي أقوى”، من كلمات قصي عيسى، ألحان عبدالعزيز الويس وتوزيع طلال العيدان، أما الكليب فمن إخراج رامي نبها وتدور قصة الكليب في طابع تراثي يتناول بعض المعالم السياحية في العراق، من بينها نهر دجلة الشهير.

تزامنا مع إقتراب عيد الحب أصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مساء الخميس، عبر “يوتيوب” أغنيتها الجديدة “لَيْليي”، بقالب رومنسي ولوك من وحي أجواء المناسبة. لتحصد اليوم المليون مشاهدة وتتوجه مايا بالشكر لجمهورها معبرة عن سعادتها بنجاح العمل.

“لَيليي” من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة أما الكليب فمن إخراج رجا نعمة.



بعد انفصال دام لشهرين، كشف متعهد الحفلات والمنتج اللبناني يوسف دندش عن عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب

وقدم لهما التهاني وبارك لهما بشأن مصالحتهما. وذلك بعد اتصاله بشيرين هاتفياً ليتفاجأ برد حسام على التلفون. ويعود دندش ويزورهما في المنزل.

إلا أن شيرين عبد الوهاب نفت الأخبار المتداولة، وأصدرت بيانا قالت فيه إنها تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمّل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني.

فازت النجمة أديل بثلاث جوائز “بريت” البريطانية الموسيقية، خلال الاحتفال الذي أقيم مساء الثلاثاء الفائت في لندن. ونالت المغنية البريطانية الجوائز عن ألبوم 30 جائزة ألبوم العام، كما فازت بجائزة أغنية العام عن Easy on Me، وبجائزة فنان العام. و من أبرز الفائزين:

جائزة BRIT عن فئة النجم الصاعد حصلت عليها Holly Humberstone.

‏Little Simz جائزة أفضل فنانة جديدة.

فرقة Wolf Alice جائزة “فريق العام”.

لتذهب جائزة مؤلف وكاتب أغنيات العام إلى إد شيران.

كما استولت بيلي أيليش على جائزة فنان العام.