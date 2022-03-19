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هل فعلًا انخرط حزب الله في الحرب الروسية الاوكرانية؟

19 - مارس - 2022
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يبدو ان ساحات القتال في العالم العربي ضاقت في حزب الله، فبعد سوريا، العراق واليمن وانتشار العديد من الخلايا الارهابية التابعة له في العديد من الدول، قرر حزب الله التوسع حتى وصل الى اوكرانيا، بحسب ما أعلنته هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، التي اكدت أن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وحزب الله، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

هذا الامر نفاه أمين عام الحزب حسن نصرالله بشكل قاطع. فهل فعلًا الحزب أرسل مقاتلين الى اوكرانيا؟

وحول انعكاس هذا الامر سلبًا على لبنان في حال شارك حزب الله في هذه الحرب يؤكد الكاتب والباحث السياسي فادي الاحمر ان هذا الامر سيكون كارثيًا على لبنان.

اذا حتى الساعة المعطيات تشير الى ان حزب الله لم يشارك بشكل رسمي في الغزو الروسي لاوكرانيا انما من الممكن ان يكون الامر بشكل فردي. لكن سوابق الحزب في الانخراط بحروب الاخرين قد تمهد الطريق في المستقبل القريب لمشاركة عناصر من حزب الله تحت لواء الجيش السوري في هذه الحرب.

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