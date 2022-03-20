هل لبنان سيصبح بلدًا عجوزًا؟

على مر السنين توالت المصائبُ على اللبنايين وبلغت ذروتًها خلال السنوات الاربع الماضية بحيث تدهورت الاوضاعُ المعيشية والمالية بشكلٍ كبير وأصبحَ راتبُ الفرد الشهري لا يَكفيه لدفع فاتورة الكهرباء.

هذا التردي في الاوضاع المعيشية انعكس بشكلٍ كبير على انخفاض نسبة الولادات وارتفاع نسبة الوفَيات.

وفي دراسةٍ نشرتها الدولية للمعلومات تُبين فيها تراجع نسبة الزيادة السكانية خلال الأعوام 2009-2021،حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال الأعوام 2009-2017

66,338 شخصاً . وانخفض خلال الأعوام 2018-2021 إلى 51,604 شخصاً أي تراجع بنسبة 22.2%.

أما نسبة الوفيات فارتفعت بين عامي 2017 وحتى العام 2021 وسُجل عام 2017 25300 وفاة، وارتفع العدد الى 25597 عام 2018.

واستمر عدد الوفيات في الارتفاع حتى 34725 عام 2021 وهي النسبة الاعلى منذ عام 2009.

وفي مقابل هذا الارتفاع في نسبة الوفيات سجل عَدادُ الولادات تراجعًا حادًا حيث استمر عدد الولادات بالانخفاض منذ عام 2009 حيث سجل 89850

فيما بلغ عام 2021 68130 حالة ولادة.

وأشارت الدراسة إلى أنه إذا قدرنا أن عددَ اللبنانيين المسجلين هو 5.580 الف نسمة تكون الزيادة السنوية تراجعت من نسبة 1.46% إلى 0.6%”.

اذا عوامل عدة ساهمت في تراجع نسبة الولادات مقابل ارتفاع نسبة الوفيات.

اما انعاكسها على هرمية المجتمع اللبناني فسيكون الاخطر… فهل يتحول لبنان الى بلد عجوز؟