هل نعود الى زمن قمع تطبيقات سعر الصرف؟

اعتبر مصرف لبنان إنّ الأسعار الواقعية لسعر الدولار مقارنة بالليرة هي تلك المعلنة يوميا من مصرف لبنان بناء على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة صيرفة التي تعلن مفردة عن أسعار وعن حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار.

وشدد على انّ التطبيقات التي تعلن عن الأسعار من دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار هي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. وهي تقود الأسواق، ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي. بل تحرّك أسعارَها ليلا نهارا وفي كلّ أيّام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأنّ سوق القطع الموازية هي سوق منظمّة على شكل بورصة.

ورأى مصرف لبنان ان وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية.

ولفت مصرف لبنان الى ان السلطات القضائية والسلطات الأمنية سعت إلى ضبط هذه التطبيقات بناء على طلب الحكومة، وبما ان الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الانترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها. وسيتابع مصرف لبنان هذا الأمر في الخارج وسيحمّــــل المسوؤلية لشـــــركاتٍ كـGoogle

و Facebook وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، وسيطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر Sayrafa فقط.

فهل سنعود الى زمن قمع التطبيقات الاكترونية لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة كما سعت وفشلت حكومة حسان دياب؟

بعدما صدر قرارٌ عن وزارة الاقتصاد برفع سعر ربطة الخبز الى 10 آلاف ليرة، عادت الوزارة لتنفي هذا الامر، مؤكدة ان السعر ما زال على حاله عند ٨ آلاف ليرة كحد أقصى بالرغم من الارتفاع بسعر الدولار. إلا ان رئيس اتحاد نقابات الافران علي ابراهيم اوضح لصوت بيروت انترناشونال ان سعر ربطة الخبز قد ارتفع بالفعل ، إلا ان ربطة الـ1035 غراما التي يبلغ سعرها 10 آلاف ليرة لا تقوم الافران بانتاجها، وتلك التي يبلغ سعرها 8500 ليرة وزنها 830 غراما.

وقال ابراهيم ان الجدول الصادر امس، سعّر ربطة الخبز على سعر صرف الـ 24700 ليرة، رغم ان سعر الصرف تجاوز اليوم25500 ليرة، وبالتالي لا يمكن للافران ان تستمرّ بتحمّل الخسائر لان 70 في المئة من كلفة انتاج الرغيف هي بالدولار، لافتا الى ان الافران قد تتخذ اجراءات تصعيدية في حال عدم تعديل الاسعار مع كل ارتفاع في سعر الصرف على غرار مع يحصل مع المحروقات.