هل نقول وداعًا للانترنت في لبنان؟

بعد مطالبة رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن مصرف لبنان بدفع المستحقات المتوجبة على الدولة لشركات الإنترنت والمقدّرة بقيمة 500 ألف دولار تحسباً من أزمة انقطاع قريبة في خدمة الإنترنت، عجت وسائل التواصل الإجتماعي بأخبار عن إنقطاع الانترنت عن لبنان. منها ما يتعلق بوقف مصرف لبنان تحويل الدولارات إلى شركات الانترنت العالمية، أو حتى أنّ بعض دول مثل قبرص بدأت بمطالبة الدولة بدفع مستحقاتها والّا ستتجه الى فصل الكابل البحري الذي يصل لبنان بالعالم الخارجي.

وفي حديث مع مدير عام أوجيرو عماد كريدية للتأكد من صحة الخبر أكد الأخير أن هناك اشكالية معينة مع مصرف لبنان على اعتماد سعر الصرف فهو يعتبر ان الدفع يجب ان يكون على اساس صيرفة ولكن موازنة الوزارة على 1500 ليرة.

حالة هلع بين اللبنانين تخوفاً من إنقطاع ما يعتبره المنفس الأخر لهم… فهل نقول وداعاً للانترنت في لبنان؟

اليوم، يواجه اللبناني ما يكفيه من ذل يومي، فهل ستسمح دولة جهنم بمواجهته لشبح الإنقطاع على العالم؟