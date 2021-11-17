هل نقول Au revoir للغة الفرنسيّة في لبنان؟

عندما تعرف أن كلمة “سن الفيل” هي أصلها saint Theophile وان كلمة كنباية هي من canape وتباريس هي tabac- Paris، وكلمات كثيرة غيرها، ستتأكّد حينها من مدى تأثير اللغة الفرنسيّة علينا. لكن نحن شعب ال hi kifak ca va، بدأنا نفقد ال ca va ونستخدم أكثر يا bro و good، نعم لقد “تأمركنا” كبقيّة شعوب الارض. فهل هناك لزوم بعد اليوم لتعلّم اللغة الفرنسيّة. وهل نقول au revoir للغة في لبنان؟

إذاً هي ليست لغة صالونات وليست لغة “مدلّعة” لا تليق بالرجال، إنها لغة ثقافة الطب، الفلسفة، وثورة العدالة والحريّة والأخوّة.

عندما ابتعدت فرنسا عن الساحة السياسيّة في لبنان، ابتعدت اللغة معها. فهل اليوم مع عودتها إلى الساحة السياسيّة ستعود اللغة إلى وهجها؟! On verra