الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل نقول Au revoir للغة الفرنسيّة في لبنان؟

17 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2022 7:50 مساءً
A A A
طباعة المقال

عندما تعرف أن كلمة “سن الفيل” هي أصلها saint Theophile وان كلمة كنباية هي من canape وتباريس هي tabac- Paris، وكلمات كثيرة غيرها، ستتأكّد حينها من مدى تأثير اللغة الفرنسيّة علينا. لكن نحن شعب ال hi kifak ca va، بدأنا نفقد ال ca va ونستخدم أكثر يا bro و good، نعم لقد “تأمركنا” كبقيّة شعوب الارض. فهل هناك لزوم بعد اليوم لتعلّم اللغة الفرنسيّة. وهل نقول au revoir للغة في لبنان؟

إذاً هي ليست لغة صالونات وليست لغة “مدلّعة” لا تليق بالرجال، إنها لغة ثقافة الطب، الفلسفة، وثورة العدالة والحريّة والأخوّة.
عندما ابتعدت فرنسا عن الساحة السياسيّة في لبنان، ابتعدت اللغة معها. فهل اليوم مع عودتها إلى الساحة السياسيّة ستعود اللغة إلى وهجها؟! On verra

    المزيد من فيديو

    طبيب مجاني في لبنان 4:52
    طبيب مجّاني في لبنان
    4:28
    النرجيلة والعقد النفسية
    2:49
    أزمة جوازات السفر تُحَلّ مع حلول شهر تشرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟