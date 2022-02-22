هل يبقى سعر الدولار ثابتًا؟.. اللبنانيون على أبواب مفآجأة صادمة

كل ما يباع هنا بالدولار الأميركي،

يسعى صاحب المتجر أن يحفظ عن ظهر قلب أسعار لوازم الهواتف الخلوية لتفادي السجالات مع الزبائن،

الأرقام استقرت على حالها منذ إطلاق تعميم مصرف لبنان المتعلق بإعطاء الدولارات للمودعين،

أمر جعل سعر العملة الصعبة ثابتًا منذ نحو شهرين،

لكن مدة التعميم اقتربت من نهايتها.

سعد الدين بعاصيري من الصيارفة العشرين الأوائل في لبنان أكد أن تجربته تفيد بأن تأرجح سعر الدولار يتأثر بالأزمات السياسية ثم الاقتصادية،

ارتدادات الدولار لا تزال تلاحقه في مهنته الجديدة وهي بيع الذهب وشراؤه.

كثير من خبراء الاقتصاد يعزون سبب شبه الاستقرار هذا إلى قرار سياسي،

قرار فرمل صعود سعر العملة الخضراء ولكن إلى أجل مسمّى

يقول الشارع البيروتي هنا إن تهدئة الدولار تعود إلى ضرورات انتخابية إتفقت على إنجازها أحزاب السلطة مع أصحاب القرار في التحكّم بأسعار العملة الأميركية على أبواب استحقاق بات قريبًا.