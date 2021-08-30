هل يتم رفع سعر صرف السحوبات النقدية المصرفية من 3900 الى 10 آلاف ليرة؟

إضراب سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت

المطالبة بتصحيح أجور السائقين بعد تعديل كلفة النقل

دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللجنة التأسيسية لنقابة السائقين في مرفأ بيروت، سائقي الشاحنات الى الاضراب العام غدا بدءا من الساعة السادسة صباحا

للمطالبة بتصحيح الرواتب بعد ان تآكلت نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والارتفاع الجنوني للدولار مقابل الليرة اللبنانية”، رغم ان اصحاب الشركات ووكالات التخليص الجمركي في مرفأ بيروت عدلت اجور النقل على اساس الدولار الفريش .

واعلن الاتحاد الوطني واللجنة التأسيسية انهما غيرُ مسؤولين عن اي تأخير في تفريغ المستوعبات والبرادات وغيره من النقل في مرفأ بيروت.

اقتراح لرفع سعر صرف السحوبات النقدية المصرفية من 3900 الى 10 آلاف ليرة

الكتلة النقدية في السوق لن ترتفع لأن سقوف السحوبات بالليرة ستبقى على حالها

تبحث لجنة المال والموازنة في جلستها غداً، اقتراح رفع سعر صرف الدولار للسحوبات النقدية المصرفية من 3900 ليرة الى 10000 ليرة، بهدف خفض الـ»هيركات» الذي يتعرّض له المودعون الذين يسحبون أموالهم، من حوالى 85% الى 50% تقريباً.

اتصال مع عضو المال والموازنة النائب ياسين جابر لإعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع

مواجهة المستشفيات – المصارف تابع…

تعميم على المستشفيات لعدم قبول موافقات طبابة موظفي المصارف

وجّه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون كتاباً الى المستشفيات طلب فيه عدم قبول اي موافقات طبابة او استشفاء لموظفي عدد من المصارف ومن هم على عاتقهم،

صادرة عن اي جهة ضامنة عامة وخاصة، مشيراً الى أن المريض الذي ينتمي الى فئة موظفي هذه المصارف مضطرٌ بالتالي، الى تسديد فاتورته نقداً عند الدخول.

وشدد هارون على عدم تعريض المريض لأي ضرر صحي من جراء هذا التدبير