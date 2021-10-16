هل يحل حزب القوات اللبنانية من جديد؟

حزب الله لا يتحمّل فشل 7 أيار المسيحي ولا يتحمل ثمن المضي فيه إلى النهاية. لا الظرف المسيحي يسمح، ولا الظرف الدولي يسمح، ولا الجيش مستعد للتصرف في عين الرمانة كما تصرف في بيروت الغربية

الزمن ليس زمن 7 آب ولا زمن سيدة النجاة، ولا زمن حافظ الأسد، أقله لأن ميشال عون لا يرغب بالتحول إلى الياس الهراوي آخر فهل تلجئ الطبقة الحاكمة الى حل حزب القوات اللبنانية

من دون أدنى شك ان حزب الله في مازق كبير خصوصا انه للمرة الاولى منذ 2008 يتعرض للمرة الثالثة في اقل من ثلاثة اشهر لرد على محاولة فرض هيمنته على الارض.