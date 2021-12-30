هل يحمل وزير خارجية الفاتيكان مبادرة خاصة بلبنان؟

في اول اسبوع من شباط المقبل يصل الى بيروت وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغير. عنوان الزيارة بحسب ما علمنا تلبية دعوة جامعة القديس يوسف للمشاركة في لقاء احتفالي بمرور 25 عاما على زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الى لبنان. لكن زيارة وزير خارجية الفاتيكان لن تخلو بطبيعة الحال من جدول أعمال سياسي يتخلله لقاءات مع المسؤولين والسياسيين، ليس للاطلاع على الوضع اللبناني، والفاتيكان لا تحتاج الى الاجتماع بالمسؤولين لمعرفة حقيقة الوضع فلدى دوائرها التفاصيل الكاملة استنادا الى مئات الرسائل التي تصل الى الفاتيكان يوميا من لبنان، الزيارة هي للتعبير عن حجم قلق البابا فرنسيس على لبنان، وبحسب المعلومات فإنه مهتم بشكل كبير بالازمة اللبنانية انطلاقا من تخوفه أن يفقد لبنان ميزته وسط اعداد المهاجرين لا المسيحيين منهم. وفي رسالته الميلادية تحدث البابا فرنسيس عن لبنان كما كل مرة، ودعا الى التفكير بلبنان الذي يعاني كما قال من أزمة لا سابق لها وحيث الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تبعث على القلق الشديد”.

لا أجواء توحي بتبني الفاتيكان فكرة انعقاد مؤتمر خاص بلبنان، لكن الدبلوماسية البابوية ناشطة في أكثر من اتجاه في سبيل الحفاظ على لبنان الرسالة والمعروف أن الجانب الفرنسي على تواصل دائم مع دوائر الفاتيكان ، كما أن زيارة الامين العام للامم المتحدة الى بيروت لم يكن البابا فرنسيس بعيدا عنها اضافة الى تواصل البابا مع الرئيس الاميركي في شأن لبنان ومساعدة شعبه. وللتذكير فإن البابا فرنسيس خلال استقابله منذ اسابيع قليلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان دعا اللبنانيين الى مساعدة أنفسهم مشددا على ضرورة مواكبة السلطات اللبنانية للاتصالات والمبادرات من أجل حل أزمة لبنان مع الخليج.