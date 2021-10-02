هل يدخل لبنان لعبة محو الاصفار من عملته المتهاوية؟

تصوروا ان يستفيق اللبناني ذات يوم على تعديل في الليرة، فتصبح الـ 100 الف مثلا 1000 ليرة ليدخل لبنان لعبة شطب الاصفار كما يحصل في فنزويلا.

الامر ليس مستبعدا بعدما تحولت كثافة العملة عبئا ان في المطاعم او في المحال التجارية.

لكن التجربة غير مشجعة في كاراكاس التي شطبت 6 اصفار من عملتها الجمعة لتسهيل التعاملات اليومية، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تعديل قيمة البوليفار في غضون 13 عاما، اذ انه منذ عام 2008، تم حذف 14 صفرا.

الرهان الاول لابعاد الكأس المرة هو على بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للسيطرة على الوضع المالي، فتداعيات تعديل العملة غير مضمونة، والفوضى قد تكون عارمة.

في المحصلة، ان ازيل صفر او صفران او ثلاثة او طبعت ورقة المليون كما اشيع سابقا، وبقيت سياسات المنظومة الحاكمة كما هي، سيبقى وضع اللبناني تحت الصفر.