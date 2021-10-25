هل يزور جعجع وزارة الدفاع شاهداً؟

تبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الدعوة الموجهة اليه من مخابرات الجيش للحضور الى فرع التحقيق لدى المخابرات في وزارة الدفاع الاربعاء التاسعة صباحا لسماع افادته حول قضية أحداث الطيونة الشياح عين الرمانة. الدعوة الموجهة الى الشاهد سمير جعجع بحسب ما ذكر في بداية نصها، حملها الى معراب عناصر من مخابرات الجيش وعندما أبلغوا أن جعجع غير موجود ألصقوا الدعوة على مدخل المقر. اسئلة كثيرة تطرح في هذه الدعوة شكلا ومضمونا، لكن أكثر ما يثير الاستغراب حولها هو أنها نفذت بعد أن أعلن عن اقفال القاضي فادي عقيقي التحقيقات في حادثة الطيونة وبعد أن اتخذ سلسلة ادعاءات بحق 68 شخصا كما قيل، وأرسل الملف بكامله الى قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية فادي صوان، وبالتالي تبعا لذلك يفترض أن تكون مخابرات الجيش قد رفعت يدها عن القضية أيضا، وقد أعلنت مديرية المخابرات في بيان رسمي انهاء تحقيقاتها واحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية. فكيف يمكن أن تتحرك المخابرات مجددا في هذه القضية؟

مصادر في مخابرات الجيش أكدت ان المديرية نفذت قرار القاضي وهي لا يمكن أن تتجاوزه فيما تنفي المصادر عينها كل ما حكي عن افادات لموقوفين استند اليها القاضي عقيقي لطلب استجواب جعجع واعتبرت أن لا اساس لها ومعروف مصدرها ولاي هدف. بعض المعلومات تتحدث عن أن استدعاء رئيس حزب القوات قد تم بناء لملف متفرع عن الاول وهو الدعوى المقدمة ضده من رئيس بلدية الغبيري بتهمة قتل شرطي البلدية، والمعلوم أن الشرطي قتل خارج نطاق البلدية وليس اثناء قيامه بعمله كشرطي، اضافة الى أن شكوى من هذا النوع يفترض أن تقدم لدى النيابة العامة التمييزية وليس امام المحكمة العسكرية حيث لا ادعاءات شخصية، وهذا ما يطرح الاسئلة حول هذه الشكوى، أضف الى هذه الاسئلة سؤال أخير، هل سيتم استدعاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله للاستماع الى افادته في الشكوى المقدمة ضده من أهالي عين الرمانة؟