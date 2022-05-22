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هل يستمر حزب الله بتهريب المخدرات؟

22 - مايو - 2022
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اعلنت القوات المسلحة الاردنية مقتل اربعة مهربين وجرح آخرين خلال عملية نوعية عند الحدود الأردنية السورية، فيما فرّ عدد من أفراد المجموعة إلى داخل العمق السوري، كما ضُبطت كميات من حبوب الكبتاغون والترامادول وحشيشة الكيف وسلاح كلاشنكوف.

وقد اكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الأردنية بترا، ان الجيش سيضرب بيد من حديد وسيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب.

من جهته كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار المجموعات المرتبطة بـ “حزب الله” اللبناني و “الفرقة الرابعة” التي يرأسها ماهر الأسد، عمليات نقل المخدرات من لبنان إلى مناطق بمحافظة درعا والسويداء، بهدف إدخالها إلى المملكة الأردنية ودول الخليج العربي.

وتحدث المرصد عن معلومات مؤكدة تظهر نية الميليشيات المرتبطة بـ “حزب الله” البدء بإنشاء معامل جديدة لصناعة حبوب “الكبتاغون” في السويداء ودرعا وبتنسيق مع ضباط في “شعبة الاستخبارات العسكرية” التابعة للنظام.

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