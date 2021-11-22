الأثنين 17 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 22 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يلغي سعر الصرف التسوّق خلال الأعياد؟

منذ 47 دقيقة
A A A
طباعة المقال

مع تخطي سعر صرف الدولار الـ23 الف  ليرة، حلقت اسعار كافة السلع الاستهلاكية في حين لا توجد في الافق أيُ معالجات او تدابير لضبط سعر الصرف وتأمين استقرار الأسعار أو ضمان عدم ارتفاعها بشكل اضافي مع حلول موسم الاعياد.
للاضاءة على هذا الموضوع انضم الينا عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال

أعلن رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أن هيئة الموانئ السعودية سمحت بأعمال المسافنة للبضائع اللبنانية المنقولة بحراً، كما سمحت لها بالعبور ولكن مع الإبقاء على إقفال السوق السعودية بالكامل، وبالتالي وقف التبادل التجاري مع لبنان. وأشار اليمن إلى أن وقف التبادل التجاري سيبقي الضرر الإقتصادي قائماً على كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل البحري من جراء خسارة السوق السعودية، التي يبلغ التبادل التجاري معها حوالي ٩٠٠ مليون دولار سنوياً.

    المزيد من فيديو

    2:19
    Wi aid مساعدة مشروطة بالحبّ… الجوع والعوز ممنوعان
    2:27
    من فاز مع نقيب المحامين: الثورة، السلطة او الاحزاب المعارضة؟
    2:48
    لقاء بعبدا ايجابي في الشكل وسلبي في النتائج

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يفاجئنا بمستوى تاريخي.. فكم سجل مساء اليوم؟
    الدولار
    ارتفاع اضافي بسعر دولار السوق السوداء
    امطار
    أمطار وثلوج اليوم.. ماذا عن اليومين المقبلين؟