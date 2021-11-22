هل يلغي سعر الصرف التسوّق خلال الأعياد؟

مع تخطي سعر صرف الدولار الـ23 الف ليرة، حلقت اسعار كافة السلع الاستهلاكية في حين لا توجد في الافق أيُ معالجات او تدابير لضبط سعر الصرف وتأمين استقرار الأسعار أو ضمان عدم ارتفاعها بشكل اضافي مع حلول موسم الاعياد.

للاضاءة على هذا الموضوع انضم الينا عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال

أعلن رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أن هيئة الموانئ السعودية سمحت بأعمال المسافنة للبضائع اللبنانية المنقولة بحراً، كما سمحت لها بالعبور ولكن مع الإبقاء على إقفال السوق السعودية بالكامل، وبالتالي وقف التبادل التجاري مع لبنان. وأشار اليمن إلى أن وقف التبادل التجاري سيبقي الضرر الإقتصادي قائماً على كافة القطاعات التجارية والصناعية والنقل البحري من جراء خسارة السوق السعودية، التي يبلغ التبادل التجاري معها حوالي ٩٠٠ مليون دولار سنوياً.