هيفاء وهبي تشعل حفل الساحل الشمالي بإطلالتها

آدم و بلطي في ديو “أحلى سنين”

بعد إطلاقه لأغنيته الجديدة بعنوان “أحلى سنين”، على شكل “ديو” مع مغني الراب بلطي، الفنان آدم يتصدر الترند على يوتيوب مع مشاهدات وصلت لل مليون و نصف مشاهدة بعد أسبوع على طرح الأغنية، ضمن أصداء و تفاعل إيجابي من قبل الجمهور.

“أحلى سنين” من كلمات أحمد ماضي وبلطي، ألحان جاد قطريب وتوزيع جيمي حداد. أما “الكليب” فمن إخراج دان حداد.

بلقيس تطرح أولى أغنياتها باللهجة المصرية “دبلوماسي”

طرحت الفنانة بلقيس أول أغنية لها باللهجة المصرية بعنوان “دبلوماسي” و تأتي هذه الأغنية في إطار الخطوات اللتي تتبعها بلقيس في تقديم أغاني في أكثر من لهجة عربية بالشهور الماضية، مثل العراقية واللبنانية . لتنال “دبلوماسي” النجاح و تتخطى ال٣ ملايين مشاهدة لحد الآن.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع جلال حمداوي، أما الفيديو كليب فمن إخراج على أبو طالب.

جوزيف عطية و تعاون مصري لبناني

طرح الفنان جوزيف عطية أغنية مسلسل “ع الحلوة والمرة” مساء مبارح

الأغنية من كلمات داني نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.

المسلسل يبدأ عرضه يوم الأحد 29 من شهر أغسطس الجاري، الساعة 9 بتوقيت السعودية على

‏MBC 4.و هو من بطولة نيقولا معوض، باميلا الكيك، دانا مرديني، سلمى المصري، أحمد الأحمد وغيرهن من النجوم.

العمل من تأليف لبنى مشاح، سيناريو وحوار مي حايك، ومن إخراج فكرت قاضي، وهو من النوع الرومانسي الكوميدي.

محمد رمضان في زيارة لنصب ضحايا إنفجار ٤ آب

بمناسبة وجوده في لبنان، استغل النجم المصري محمد رمضان وجوده في بيروت، وقام بزيارة مرفأ بيروت ليضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الدفاع المدني الذين سقطوا في انفجار 4 اب و ذلك بصحبة إبنه علي.

كما شارك محمد رمضان فيديو على صفحته على انستغرام على أنغام أغنية “فدائي” لعبد الحليم حافظ، مرتدياً زي الدفاع المدني اللبناني.

هذا في الوقت الذي تراجع فيه المركز الثقافي الدولي في لبنان عن الدكتوراه الفخرية التي منحها لمحمد رمضان، وقرر سحب الشهادة منه مصدرآ بيان اعتذار جاء فيه: “إن مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر للشعب المصري حكومة وجيشًا عن تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل”. وذكر البيان أنهم منحوا الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان لشهرته الكبيرة وأعماله التي حققت الكثير من النجاح، ولكن لم يكونوا على علم بقضيته مع الطيار الذي خسر وظيفته و توفي بعدها بسبب رمضان. و على ضوء ذلك تم أخذ قرار سحب الدكتوراه من رمضان.

هيفاء وهبي تشعل ليالي الساحل الشمالي

أشعلت النجمة هيفاء وهبي ليل مبارح الساحل الشمالي بحفل “الماسة” المُبهر الّذي أحيته في مدينة العلمين.

“أنا فرحانة أوي انّي موجودة معاكو الليلة”، بهذه العبارة رحّبت هيفاء وهبي بالحضور. وافتتحت الحفل بتحيّة من القلب إلى لبنان، فعبّرت عن حبها الكبير لبلدها بكلمات صادقة: “طبعاً مصر وناسها عزيزين كتير على قلبي، ولكن عندي تحية كتير كبيرة لبلدي لبنان يللي هو بقلبي. من الساحل الشمالي من العلمين في مصر إلى بيروت، أحبك”.

وتألّقت هيفاء وهبي بإطلالةٍ ذهبيّةٍ على المسرح وسرعان ما تناقل محبّوها صور أحدث ظهورٍ لها مُعلّقين بعبارات مثل “نجمة الساحل” و”الملكة بحفل مكتمل الحضور”، وأشادوا بنجاح الحدث بعدما ظهر التفاعل الكبير بين النجمة والحضور في الفيديوهات المتداولة. وقدّمت هيفاء مجموعة من أجمل أعمالها على المسرح الّذي تخلّله الألعاب الناريّة على إيقاع الأغنيات وسط تفاعل الحضور ومن بينهم مشاهير مصر ونذكر منهم ادوارد وحمّو بيكا ومحمد ثروت وحمدي الميرغني.