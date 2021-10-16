وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع و إطلالات النجوم في مهرجان الجونة تتصدر الترند

شغل النجم وائل كفوري بال جمهوره بعد انتشار خبر تعرضه لحادث سير كبير مساء البارحة, و في التفاصيل الأولية فإن سيارته وقعت خلال سيره بحفرة كبيرة نتيجة الظلام الحالك على الطريق الذي كان يسلكه بمدينة جبيل.

وفي تطورات لحالته الصحية، تم نقله إلى غرفته الخاصة و هو يعاني من أوجاع بصدره بسبب الرضوض ولكنه بصحة جيدة بالنسبة لقوة الحادث الذي تعرض له و الذي قذف به خارج السيارة حيث كانت حبيبته برفقته و كلاهما بصحة جيدة لحد الآن.

مع إفتتاح الدورة الخامسة لـمهرجان الجونة السينمائي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات النجوم على السجادة الحمراء، متل النجمة مايا دياب، نادين نجيم، شيرين رضا، صبا مبارك و غيرن من النجمات اللواتي تألقن خلال الحفل.

كما أثارت الممثلة نجلاء بدر الجدل بفستانها الذي اختارته في المهرجان بقصة غير متناسقة وقطعة تعتبر جريئة. لتحصد أيضآ الثنائيات الإهتمام مثل ،آسر ياسين وزوجته، أشرف زكي وروجينا، أحمد داوود وعلا رشدي وغيرهم من الثنائيات على السجادة الحمراء.

فيديو يجمع روان بن حسين و سعد المجرد أشعل السوشال ميديا هالأسبوع و تصدر الترند بعدما تم تداول فيديو خلال حفلة أحياها سعد في دبي، بحيث استقبل سعد روان بالعناق وقام بتقبيلها ثم لاحقاً قبّل يدها، مما عرّض روان بالأخص للإنتقادات بسبب تصرفاتها مع سعد خاصة بعد رقصها معه خلال غنائه.

و تسائل البعض ان كان هناك علاقة حب تجمع الثنائي ولكن الانتقادات هي التي تصدرت المشهد.

لتردّ روان بن حسين على المنتقدين حيث قالت “انا ما رديت لأن ليش أرد هذا شي متعارف عليه بين الفنانين وتجمعهم صداقات هذا التصرف والإستقبال عادي كان تصرف راقي جداً وكلاس كإنسان فوجئ بأن أنا حبيت أعمله مفاجأة وأحضر حفلته وما كان يدري إن أنا جاية وكانو الناس يصرخوا يقولوا روان وسعد غنوا مع بعض، فبالعكس فرح فيي وكبر فيني وأنا مبسوطة كثير بإستقباله لي وسعد صديق وعزيز على قلبي وأحبه واحترمه”.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الممثل القدير ياسر العظمة ليتصدر الترند، ليخرج ياسر وينفي شائعة وفاته من خلال بوست شاركه على صفحته على فيسبوك حيث كتب، “تنتشر شائعة كاذبة عني، ولكنني بعون الله أحيا، وبحبي لكم وبحبكم لي، أعيش حياة هانئة.

مرة جديدة يتصدر محمد رمضان الترند ويثير الجدل وهذه المرة بفيديو يجمعه مع مضيفات طائرته الخاصة، خلال ذهابه إلى الجونة لحضور مهرجان الجونة السينمائي.

إذ شارك محمد رمضان فيديو جمعه بمضيفتين ترقصان معه على متن طائرة الخاصة، وعلق على الفيديو وكتب: “المضيفة الفرفوشة رزق”.

لاقى الفيديو ردود أفعال متناقضة ولكن تصدرت الانتقادات الواجهة، وأعاد الفيديو إلى الأذهان حادثة الطيار أشرف أبو اليسر وأعرب البعض عن مخاوفه من طرد المضيفة كما حصل مع الطيار الذي توفي في أبريل الماضي. وعلق أحد المتابعين: “بكرا بفصلوها”، وانتقد آخر كاتباً: “مضيفات قسم الرقص”.

بعد ترقب وانتظار، طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “عكس الطبيعة “.

وحمل الفيديو كليب توقيع المخرج فادي حداد. أغنية “عكس الطبيعة” باللهجة المصرية، وهي من كلمات احمد حسن راؤول والحان احمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

تستعد النجمة اللبنانية يارا لطرح ثاني أغنيات ألبومها الجديد “مليت” المنوع بين اللبناني والمصري ويتساءل جمهور يارا على مواقع التواصل الإجتماعي عن اللهجة التي تحملها ثاني أغنيات ألبوم “ملیت”، فهل تحمل اللهجة المصرية خاصة وأن أغنية “مليت” حملت اللهجة اللبنانية.

واقتربت أغنية “مليت” من حصد 3 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من صدورها عبر قناة يارا على اليوتيوب.