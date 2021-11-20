وائل وهيفا يتصدران التراند في حفلهما في دبي وريتا حرب تنجو من الموت في تركيا

أحيا كل من النجمين وائل كفوري و هيفاء وهبي ليل مبارح حفل في دبي، حيث أشعل الثنائي الأجواء بمجموعة من أجمل الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

بدأ وائل فقرته الغنائية ب”كلنا مننجر” وسط استقبال حافل من قبل الجمهور، كما قدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أعماله الغنائية متل “البنت القوية” ،”سألوني”، “مدللتي”، “يا هوى” و غيرن من الأغنيات.

هيفاء وهبي تألقت أيضا في دبي وتصدر اسمها تريند “تويتر” في أكثر من دولة عربية وقدمت هيفاء مجموعة من أشهر أعمالها مثل “شاغله كل الناس”، “أهضم خبرية”، و”فاكرني”، و كما نشرت أكثر من فيديو للحفل عبر حسابها على “انستجرام”.

تعرضت الاعلامية والممثلة اللبنانية ريتا حرب لحادث سير مروع في تركيا، عندما كانت في طريقها إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد.بحيث أُصيبت بأضرار جسدية كبيرة، وتم نقلها إلى مستشفى متخصص بجراحة العظام، بعد تعرضها لأكثر من كسر في الفخذ، وكسر صغير في عظام الوجه.كما كان برفقتها مدرب التمثيل بوب مكرزل، الذي نُقل أيضا إلى المستشفى للعلاج، بعد إصابته بكسور في قدميه. لتعود و تطمأن ريتا جمهورها بتسجيل صوتي و تقول “أنا بدّي طمّن الكلّ وأشكر كلّ يللي سألوا عنّي، صحيح الحادث متل ما قالولي كتير كبير، كتّر خير الله انها قضت على هيك بس أنا عندي كسور وعندي أكتر من عمليّة، ادعولي بالشفاء العاجل وبحبّ طمّنكن انّي منيحة”.

رحل الممثل السوري زهير رمضان يوم الأربعاء الفائت عن عمر 62 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية و التهاب رئوي حاد.

تخرج رمضان من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1983.

و من أشهر أدواره شخصية “أبو جودت” في مسلسل “باب الحارة” ، وشخصية “المختار عبد السلام بيسة” في “ضيعة ضايعة” و غيرها من الأعمال.كما تولى منصب نقيب الفنانين السوريين منذ العام 2014.

طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “بعدك هون” وهي الأغنية الثانية من ألبومها الغنائي الجديد “مليت”. الأغنية من كلمات و ألحان طارق أبو جودة و من توزيع عباس صبّاح.

“صوتي مش إلك” أغنية جديدة أطلقتها أميمة الخليل بالتعاون مع الراقص بيار جعجع، و بمشاركة إبنها ندي موسيقيا معها للمرة الأولى.الأغنية من كلمات جرمانو جرمانوس، موسيقى هاني سبليني و من اخراج جيلبير شرفان و هاني سبليني.