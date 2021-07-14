الخميس 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 15 يوليو 2021 |
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والدة أحد شهداء إنفجار مرفأ بيروت: ما ضل شي منه.. دفنا قطعتين لحمة

منذ 11 ساعة
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بألم وحسرة وغضب قالت والدة جو بو صعب شهيد انفجار مرفأ بيروت من أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي “يومياً سنتظاهر” واشارت الى صورة ابنها التي تحملها بين يديها قائلة “هذا حبيب قلبي” مضيفة “هيدا نتفوه تنتيف ما لقينا غير السيم كارت الخاص به في الجميزة” تخونها دموعها التي تخنق صوت لتضيف بعدها “دفنا قطعتي لحمة، لا اعلم ان كانتا لابني، سنلحق اولادكم ونسائكم من رئيس الجمهورية الى جرذ الضاحية الى الجميع من دون استثناء ونحن ننتظر ما سيقوم به القاضي البيطار وفي النهاية اعد اننا سننزل بسلاحنا اذ ليس لدينا ما نخسره، قتلوا اولادنا، سرقتونا ودمرتوا بلدنا واصبحنا تحت الاحتلال الايراني”.

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