وثائق "باندورا" تفضح ميقاتي ودياب ومئات الشخصيات في التهرب الضريبي

فضيحة الفضائح: رؤساء, سياسيون ومصرفيون لبنانيون على رأس قائمة الذين هربوا الثروات واخفوا ملايين الدولارت في ملاذات ضريبية.

المستور انكشف مع “باندورا”, تحقيق استقصائي شارك فيه 600 صحافي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.

وهو حقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار التهرب الضريبي والأملاك السرية والثروات المخبّأة لعدد كبير من زعماء العالم, ويكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة.

لبنان المنهار والمفلس الاول مالياً واقتصادياً، سابق دول العالم لجهة فساد سياسييه الذين سجلوا شركات الاوف شور في الجنات الضريبية. وقد احتل المرتبة الاولى بـ346 ملفاً، لجأ أصحابها اللبنانيون إلى شركة “Trident Trust” لتسجيل شركاتهم, وحلت بريطانيا في المرتبة الثانية بـ 151 ملفاً، العراق ثالثاً بـ 85 ملفاً.

وانت تبحث في الاسماء بحسب موقع درج, يبرز اسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ينادي بتعزيز مالية الدولة, لكنه في المقابل يتهرب من دفع الضرائب. ةتكشف وثائق باندورا انه في 13 شباط 2008 تقرر شراء عقار في موناكو بـ 7 مليون يورو عبر شركته hessville investment في باناما, وهذا ما يخفف من الاعباء الضريبية.

وفي الوثائق تجد اسم الرئيس السابق حسان دياب الذي تعلم فن التهرب الضريبي منذ كان وزيرا للتربية عام 2015 مع انه اعلن الحرب على التهرب الضريبي خلال ترؤسه الحكومة. ودياب يتولى ادارة شركة اوف شوف في جزر العذراء البريطانية, ولكنه لم يذكرها ضمن انجازاته الهمايونية, وهو شريك مع محمد نبيل بدر رئيس نادي الانصار, وعلي حدارة المدير المالي لمجموعة شديد كابيتال.

ومن الاسماء ضمن الوثائق مستشار النائب نعمة افرام ورئيس الجمهورية النائب السابق امل ابو زيد والوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين وصاحب محطة الجديد تحسين خياط ومصرفيين مثل سمير حنا.

الوثائق تذهب ابعد من ذلك, وتشير الى شبهات بنقل اموال قبل وخلال فترة الكابيتال كونترول في لبنان واستعمالها لشراء منازل وعقارات في بريطانيا واميركا كما هي حال المصرفي مروان خير الدين الذي كان يدعو اللبنانيين الى عدم الخوف على ودائعهم في وقت اسس شركات في الملاذات الضريبية مع نائب حاكم مصرف لبنان سابقا محمد بعاصيري ليشتري عبرها يختا بقيمة مليوني دولار اضافة الى منزل في نيويورك بقيمة 9 مليون دولار ما يدفع للارتياب بقيامه بتهريب امواله.

ومن الاسماء المصرفية البارزة خليل ابراهيم الدبس رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك عوده.

وهكذا حقق البلد الذي شهد اكبر انهيار مصرفي في التاريخ, يحقق تأسيس اكبر عدد شركات في الجنات الضريبية للتهرب الضريبي,

وتسألون بعد عن الفساد والفاسدين؟