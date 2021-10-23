وداعًا “بيارو”… وأليك بالدوين يقتل مديرة تصوير فيلمه الجديد “رَست”

رحل الممثل القدير بيار جماجيان عن عمر ناهز الـ72 عاماً. و ذلك بالتزامن مع آخر يوم تصوير له في مسلسل هروب.

وقد بدأ الممثل الراحل حياته الفنية مع الرحابنة وقدم أعمالاً عديدة لاقت نجاحاً كبيراً لا سيما في شخصية “بيارو”، في مسلسل “المعلمة و الأستاذ” إضافة لأعمال تلفزيونية، مسرحية وسينمائية أخرى مثل:

سهرية، نزل السرور، فيلم أميركي طويل، شي فاشل، يسعد مساكم، إبراهيم أفندي، الدنيا لمين، الغالبون، قيامة البنادق وغيرها.

انتشر خبر طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوم الخميس الفائت الأمر الذي تسبب بتساؤلات عدة عند جزء كبير من الجمهور في لبنان والعالم العربي.

ليعود و ينتشر مقطع صوتي لفادي الهاشم ينفي فيه الخبر ويقول أن نانسي أمانة وانه لم يعرف لم انتشر الخبر من الأساس وأنه بطريقه الى المنزل ليتأكد مما يحدث.

تعرضت النجمة نادين نجيم لسيل من الانتقادات بسبب مصطلح استخدمته في مقابلة لها خلال مهرجان الجونة، رغم أنّها أوضحت أنّها لم تقصد ما فهمه البعض، وحمّلت أصحاب النوايا السيئة مسؤولية خلق البلبلة التي تسبب بها الفيديو.

وفي التفاصيل أنّ نادين أرادت الحديث عن مسلسل “عشرين عشرين” فنفت وجود موسم ثانٍ منه، وقالت إنّ الأمر قد يحصل في حال وجدت الشركة فكرة “خرائية” ليصلح لها الصحافي فراس حليمة قائلا “تقصدين خرافية”، فأجابته أنّ خرافية من “خرف”، بينما هي تقصد أمراً خارقًا موضحة أنّ لديها مصطلحاتها.

ومع هجوم الصحافة الفنية على نادين، اضطرت إلى التوضيح فكتبت على”تويتر” فكرتك أذكى من هيك! مبيني عم بضحك وامزح معه مش اول مرة بمزح المفروض هو لو انه نيته صافية بيحذف المقطع لانه عارف اني عم امزح وقلتله عندي مصطلحاتي بس سبحان الله واضحة نيته وغلطتي اكبر من مزحتي اني اصلاً وافقت وعطيته مقابلة وضيعت وقتي و شكراً كلكم ذوق.

في آخر ايام مهرجان الجونة أحيا عمرو دياب حفلاً غنائياً بحضور جماهيري كبير وعدد من النجوم الذين تفاعلوا مع أغنياته.

وأدى عمرو أشهر أغنياته القديم منها والجديد وسط تفاعل كبير من الجمهور، فافتتح الحفل بأغنية “خلينا ننبسط” “يتعلموا”، كما أدى أغنية “الماضي” وهي إحدى أشهر أغنياته القديمة وكذلك “نور العين”، وغيرها من الأغنيات مثل “يا أجمل عيون” و”يوم تلات”.

وحضر الحفل العديد من المشاهير مثل فيفي عبده، بوسي شلبي، هنا شيحا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، شادي ألفونس، هالة صدقي وغيرهم من النجوم.

تعرضت الفنانة بشرى لحادث خلال تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي ومحمد مكاوي الذي تعرض هو أيضا للإصابة.

طمأن كل من بشرى ومحمد مكاوي الجمهور على آخر تطورات حالتهما الصحية.

بشرى أكدّت أنها بخير وربنا دائمًا يحب يفكرنا أنه موجود ونحنا نبص على ستر ربنا مش على حد، وأنا كنت موجودة في ندوة مصر القديمة مع كل الأساتذة واتفرجنا على الفيلم والحمدالله الناس شافتني وأنا كويسة وهي مسألة وقت على ما أرجع أتحرك بسلاسة”.

محمد من جهته، قال ان هناك “خلع بسيط وعدة كدمات وأهم حاجة أن بشرى كويسة وأنا الحمدالله كويس، وبقول ده من العين والمهم أن بشبش (بشرى) كويسة.

إنجاز جديد تتوقعه

‏Netflix

مع المسلسلات ذات الإصدار المحدود، حيث كشفت في تقرير أرباحها الأخير أن مسلسل

‏Maid

والذي تلعب بطولته

‏Margaret Qualley

تغلب على

‏The Queen’s Gambit

باعتباره حاليًا أكثر المسلسلات مشاهدة على نتفليكس. وفي تفاصيل التقرير ، مسلسل “ميد” في طريقه إلى أن يشاهده 67 مليون حساب في أول 28 يومًا من إصداره (منذ 1 أكتوبر). بينما شاهد مسلسل

‏The Queen’s Gambit

حوالي 62 مليون خلال أول شهر.

قتلَ الممثل العالمي أليك بالدوين، مديرة التصوير وجرح شخصاً آخر، عن طريق الخطأ، حين أطلق النار من سلاح اعتقد أنه محشو برصاص خلّبي خلال تصوير فيلم “رست” في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وقد نُقلت هاليانا هاتشينز (42 عاماً) في طوافة إلى مستشفى قريب، حيث أعلنت وفاتها، في حين أصيب المخرج جويل سوزا بجروح، وغادر المستشفى بعد مدة قصيرة.

وقال الناطق باسم شرطة سانتافي، إن “الشرطة استجوبت بالدوين”، الذي أدلى بأقواله وأجاب عن بعض الأسئلة. وأشار إلى أن النجم “حضر طوعاً” إلى مركز الشرطة، وأكد أن “أي اتهامات قضائية لم توجه ولم يوقَف أي شخص”. وتواصل الشرطة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.