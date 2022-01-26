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وداعًا للطبقة الوسطى في لبنان…

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 1:28 صباحًا
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انها الطبقة الوسطى، حزام الأمن الاجتماعي الذي يواجهه الانهيار الحر. فمع انهيار العملة المحلية وتآكل قيمة الرواتب وإنخفاض القدرة الشرائية للسلع الأساسية، منها الطعام والمياه والمحروقات والادوية، اضافة الى خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها… تسلك هذه الطبقة طريقها سريعاً نحو الإنقراض إذ بات أكثر من ٨٠ بالمئة من السكان في لبنان يعيشون تحت خط الفقر و٣٦ بالمئة يرزحون تحت فقر مدقع.

فإذاً، لماذا الاهتمام بوضع الطبقة الوُسطى في مُجتمع لامست نسبة الفقر فيه الـ80 بالمئة؟ وما دور الطبقة الوسطى في النموّ الاقتصادي؟

باختصار إن حالة الفوضى هذه والتناقض الاقتصادي الذي نعيشه في هذا البلد، يضع اللبنانيين أمام خيارين: السفر بحثاً عن حياة أفضل لمن إستطاع إليه سبيلا، أو الخضوع للأمر الواقع ومحاولة التماشي مع هذه الظروف بانتظار الفرج، أو الموت البطيء.

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