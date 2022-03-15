وداعًا “للڤيزا كارد”.. لبنان يعود إلى عصر الاقتصاد الورقي

لم تسمح لنا إدارة المتجر بالدخول لتصوير عدم قبولها أخذ المال بواسطة بطاقة المصرف

المسؤول عن الإدارة يخشى ازدياد نقمة الناس تجاه التجار

المتاجر قررت عدم قبول الدفع بواسطة بطاقات المصارف

الحجة هي مطالبة الموردين المتاجر بالدفع نقدًا ثمن البضاعة

كان زياد يعوّض حجز أمواله في المصرف بالشراء عبر البطاقة

التأخير في حصول التجار على الأموال من المصارف هو السبب الأساس في لجوء نقابة “السوبر ماركت” إلى هذا الإجراء

المصارف تجبر التجار أيضًا على دفع عمولة تفوق ال20% على المبالغ المدفوعة بالبطاقة

النقيب لم يجب على الاتصالات والرسائل المتكررة التي بعثنا بها إليه

وأكدت لنا مصادر متابعة أن “السوبرماركت” تتجه إلى إيقاف قبول الدفع بواسطة البطاقة بشكل كلي

لم يعد لنمط الشمولية الاقتصادية مكانًا في لبنان

الانهيار أعاد لبنان إلى عصر الاقتصاد النقدي

العودة إلى الاقتصاد الورقي لا تعني تجميد العجلة الاقتصادية بل إعادتها سنوات إلى الوراء

ويخشى المواطنون هنا إكمال المسير إلى الوراء إلى عصر المقايضة.







