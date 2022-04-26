ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 … ماذا وراء هكذا قرار؟

أعلن مصرف لبنان أنه سيضع في التداول ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسة الاف ليرة لبنانية، موقعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. وسوف توضع الأوراق النقدية الجديدة في التداول إلى جانب الأوراق المتداوَلة حالياً من الفئةِ ذاتِها.

للإضاءة على هذا الموضوع، معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة. اهلا بك.

– من مواصفات الورقة النقدية الجديدة إن تاريخ إصدار ها هو 1 نیسان ۲۰۲۱، لماذا برأيك هذا التوقيت بإصدار فئة جديدة ؟

– لماذا يتم اصدار فئة ٥٠٠٠ ل.ل. بالتحديد؟







