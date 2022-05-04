وزارة الاتصالات: سرقة الأملاك العامة

لا تَقتصر عمليات السرقة التي ارتفعت نسبتُها بشكلٍ كبيرٍ في لبنان الذي يشهد أزمة مالية – اقتصادية غير مسبوقة، على السيارات والدراجات النارية، إنما تعدتها في الأشهر الماضية لتطال أملاكاً عامة، ما أدى الى تفاقم الأزمات التي يرزحُ تحتَها اللبنانيون.

اليوم جاء دورُ سرقة معدات تابعة لأوجيرو اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات ، وأبرزها كابلات وبطاريات ومولدات ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الهيئة، نتيجة غياب الموازنات والأموال اللازمة لشراء قطعٍ بديلة.

للإضاءة على هذه المشكلة، إنضم الينا مباشرة عبر الهاتف رئيس مجلس ادارة و مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية

بداية، منذ متى بدأتم تواجهون مشكلة سرقة معدات الإتصالات؟

انتم كهيئة أوجيرو رفعتم الصوت، ونبّهتم من تفاقم عمليات السرقة. هل كان هناك تجاوب من قبل وزارة الداخلية او من المسؤولين؟