الجمعة 22 شعبان 1443 ﻫ - 25 مارس 2022
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وزير الاقتصاد لصوت بيروت انترناشونال: لا مجاعة قادمة الى لبنان ولا داعي للهلع
منذ 3 ساعات
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وزير الاقتصاد امين سلام يؤكد لصوت بيروت انترناشونال: لا مجاعة قادمة الى لبنان ولا داعي للهلع.
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