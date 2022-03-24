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وزير الاقتصاد لصوت بيروت انترناشونال: لا مجاعة قادمة الى لبنان ولا داعي للهلع

منذ 3 ساعات
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وزير الاقتصاد امين سلام يؤكد لصوت بيروت انترناشونال: لا مجاعة قادمة الى لبنان ولا داعي للهلع.

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