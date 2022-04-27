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وزير الخارجية امام طرح الثقة وباسيل يلعب ورقته الاخيرة في وجه المغتربين

منذ 14 ساعة
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“ما كتب قد كتب ويمكن للمتضرّر اللجوء إلى القضاء أو لهيئة الإشراف على الانتخابات”. بهذه الكلمات ردّ وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على موضوع طرح الثقة به المقدّم من قبل نواب تكتّل الجمهورية القوية وذلك على خلفية اتهام بو حبيب ووزارته بالتلاعب في التحضيرات لاقتراع المغتربين المقرّر يومي 6 و 8 من الشهر المقبل في أماكن انتشار اللبنانيين في الخارج.
فما هو السيناريو المتوقع لجلسة الغد، وهل يلعب التيار الوطني الحر ورقته الاخيرة في وجه المغتربين؟
قضية طرح الثقة بوزير في المجلس النيابي تعتبر خطوة نادرة قلما شهدتها الحياة السياسية في لبنان
اذا معاليك وكما قلت ان “ضرب الحبيب زبيب” لكنّ ضربكم لانتخابات المغتربين لن يكون “زبيبًا” بل سيرتدّ عليكم بصناديق الاقتراع لكفّ يدكم عن الدولة

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