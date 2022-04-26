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وزير الدفاع الأمريكي: يمكن لأوكرانيا الإنتصار

26 - أبريل - 2022
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استهلّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات دفاعية مع أكثر من 40 دولة اليوم بالتعبير عن ثقته في أنّ أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا في الصراع المستمر منذ شهرين.
وقال أوستن: “لقد ألهمت مقاومتكم العالم الحر”، وندد بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه “غير قابل للتبرير”. وأضاف “من الواضح أن أوكرانيا تثق بقدرتها على الانتصار، وكذلك الجميع هنا”.
وكانت السلطات في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا أعلن عن مقتل شخص واحد على الأقل قتل وإصابة آخر في ضربة صاروخية على مبنى تجاري.
وقالت إدارة المنطقة إن صاروخين أصابا المبنى التجاري بينما انفجر ثالث قبل أن يبلغ هدفه.

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