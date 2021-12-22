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وفّروا ميغابايتاتكن بهذه الطريقة... الإنترنت سيصبح للميسورين

22 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2022 2:25 مساءً
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بعد انعدام الدعم عن آخر قطاعات هذا الوطن الممزّق، سيصبح الإنترنت في لبنان كالدواء والطعام والمازوت… حكراً على مالكي الدولار. لكننا وبطبعنا “الحربوق” نحن الذين اخترعنا الرسائل المشفّرة في السابق، وتنزيل الملفات وتحميلها على بعد مسافة من المقهى الذي منحنا كلمته السريّة، نحن اللبنانيون سنتدبّر أمرنا، فكيف نفعل ذلك؟؟ تقريرٌ للتذاكي على الأزمة
في ظلّ التغيير الجذري في الإنترنت، هل من تغييراتٍ ستطرأ على النوعيّة؟

الإنترنت في لبنان سيصبح كالماركة الباريسيّة، رمزاً للأناقة والتّرف والعزّ… أما إحتياجاته الضروريّة فهي خارج التغطية.

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