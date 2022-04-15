وقاحة دولة: طمس العدالة وقتل ضحايا تفجير المرفأ مرتين!

خوفاً على” السلامة العامة”، بهذه الحجة اصدرت دولتنا قرار هدم اهراءات المرفأ مقررة و بكل وقاحة التمادي بقهر أهالي ضحايا التفجير المروع ونحر العدالة,حيث أشار وزير الإعلام زياد مكاري أمس بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، الى انه تمّ تكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هدم أهراءات القمح في مرفأ بيروت، وتكليف وزارة الثقافة إقامة نصب تذكاري في المكان، متذرعةً بالتقرير الفني الذي أعدته “مؤسسة خطيب وعلمي” بهذا الخصوص.

بالمقابل يرفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ، قرار مجلس الوزراء، معتبرين أنه يندرج في الواقع ضمن مخطط السلطة لطمس معالم الجريمة بالتوازي مع عرقلة التحقيق العدلي.

على كل لا عجب، على دولة اللا دولة، من إتخاذ هكذا قرارات.. فالمسؤلين نفسهم عن هذا التفجير، ترشحوا وبكل وقاحة مرة جديدة على الانتخابات النيابية… غير مبالين بسقوط أكثر من ٢٠٠ ضحية وغير مكترثين بدموع ثكالى ما زالت تنهمر… متفاخرين بكل مناسبة أنهم و غصب عن الكل رح ينجحوا….







