ولعت بين امل و التيار…

في وقت يمر فيه لبنان في اصعب الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية فتح التيار الوطني الحر معركة افتراضية استهدف فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري على مواقع التواصل الاجتماعي عبر اطلاق هاشتاغ مش نبيه مما استدعى ردا من الجيش الالكتروني لحركة امل عبر اطلاق هاشتاغ جنرال جهنم لكن هل ينقص العهد اولا و لبنان ثانيا هكذا حروب

هذه الحرب الافتراضية التي اطلقها التيار الوطني الحر بحسب معلومات حصلت عليها صوت بيروت انترناشونال استدعت تدخلا ماليا من قبل ممولين للعهد و تمت شراء سرفيرز للتفوق على مواقع التواصل الاجتماعي

لكن هل استغل التيار الوطني الحر سكوت حزب الله في خلافه مع حركة امل للهجوم على الاثنين معا

الحروب على مواقع التواصل الاجتماعي هي حروب افتراضية لرفع المعنويات ممولة للاسف من جيوب الناس الخالية اصلا.