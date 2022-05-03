“يهبّطون” الحيطان فوق رؤوس الشباب فيرسمون عليها

الحالة في لبنان بالأبيض والأسود، أما روح الشباب في هذا البلد فهي بألوان ثورة الفكر والروح، كما تشهد الحيطان في شوارعنا على الحروب و ثقوب الشظايا، تشهد أيضاً على “شخبطات” جنون الوعي عند شباب لبنان، الذين يرسمون على قباحة الردم أجمل أفكار بنيان الوطن، تعرّفوا على فؤاد، الثائر بسلاح الغرافيتي.

فؤاد المتخصص بمجالٍ مختلف، باللباس الرسمي وراء المكتب نهاراً غير فؤاد الذي يخلع عنه جلد الرسميات ويرتدي الهواء الطلق لباساً يليق بحياة الغرافيتي.

يغطّي فؤاد قباحة ما صنعته أيادي الحرب والإهمال، علّه يأتي يوم وينتهي الترقيع ليحلّ مكانهُ البنيان.

همّ يهبّطون علينا الحيطان ونحن نرسم عليها أملاً.