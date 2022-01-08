يوجد فرص عمل في لبنان... لمن يريد

العمل لمن يسعى إليه، لا يمكنك أن تجلس وأن تتذمّر من قلّة وجود فرص عملٍ في لبنان. “الشاطر” هو من يخلق فرصة العمل. رودي هو من ضمن “الشطّار” الذين اخترعوا فرصة العمل بدل أن ينتظر الفيزا على أبواب السفارات. التقينا به في وسط الطريق، فهو صنع من هذا الطريق مصدر رزقه.

ما هي الوسيلة التي يتّبعها رودي في نشر خريطة طريقه اليوميّة؟

إستطاع هذا الشاب اللبناني، أن يحوّل سيارته و هاتفه إلى شركة صغيرة، كما حوّل طموحه إلى واقع.

رودي شاب لبناني قرر بدل أن يتذمّر على السوشيل ميديا، أن يحوّلها إلى وسيلة لكسب الرزق.. فرص العمل موجودة في لبنان، فهيا إلى العمل.