يوم خميس الغضب… هل من آذان صاغية؟

ينفذ قطاع النقل البري يوم غضب جديدًا غدا بعد ان نجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ثنيه سابقا عن تنفيذه بوعد منه بتنفيذ خطة دعم قطاع النقل، ليعود وينكس بوعده.

الاتحاد العمالي العام الذي يدعم الاضراب ويشارك فيه، يعتبر انّ تحرّك الغد، يجب ان يكون مفصلياً وبداية لجملة تحركات، على أمل ان يجد آذاناً صاغية.

للاضاءة أكثر حول هذا الموضوع انضم الينا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنّ الإمارات العربية المتّحدة ستنضمّ إلى صندوق قرّرت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إنّه “خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج، تمكنّا من تجديد هذه الروابط بين لبنان والدول الخليجية.

موضحا أن هذا التطوّر سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي-سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غداً أو بعد غد بمساهمة الإمارات.