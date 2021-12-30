٢٠٢١ عام الذل والسوق السوداء

2021 كان العام الاقسى على اللبنانيين حيث تعرفوا الى مختلف انواع الازمات و الكلمات التي رافقتها… بسبب سياسات السلطة و العهد الحاكم الذي تحول الى عهد ذل المواطن بكل تفاصيل حياته

السوق السوداء هي الكلمة التي تعرف اليها اللبناني و اختبرها خلال أشهر ازمة البنزين حيث تحول عدد كبير من المواطنيين الى شراء المادة من السوق السوداء و باسعار مرتفعة هروبا من الوقوف بطوابير الذل

الدولار الفرش كلمة اصبحت مرافقة لكل تفاصيل حياتنا و دخلت ايضا الى عالم الدواء و الاستشفاء الذي لم يسلم ايضا من طوابير امام الصيدليات بحثا عن الدواء المفقود

دولار الدعم هي طريقة ابتكرتها المنظومة الحاكمة لاهدار اكثر من 6 مليار دولار بدعم غير مبرر و مبهم حول المواطن الى ذليل ايضا يقف في طوابير الخبز عند الافران

غاز المنازل لم يسلم من الطوابير ايضا قبل ايام من رفع الدعم عنه

حتى جواز السفر للهروب من جهنم الذي بشر الرئيس ميشال عون فيها اللبنايين اضطر الناس للوقوف في طوابير للحصول عليه

عام 2021 هو عهد الذل

التاريخ يعيد نفسه في عهد ميشال عون تماما كما حصل ايام الحرب اللبنانية… لبنان الحالي اطلق عليه الرئيس بنفسه جهنم (كلمة ميشال عون رايحن على جهنم).