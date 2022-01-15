200 مليون دولار من حاكم مصرف لبنان لميقاتي…

تصدر خبر طلب الرئيس نجيب ميقاتي من المدعي العام ايقاف التحقيقات مع المصارف، وسبق هذا قول ميقاتي ان حاكم مصرف لبنان جندي في حالة الحرب ولا يمكن اقالته، فكانت النتيجة ضخ حاكم مصرف لبنان مبلغ يتراوح ما بين 200 و 300 مليون دولار

لكن هذه الاجراءات لن تدوم طالما نحن نبحر بسفينة محطمة ومن دون بوصلة لتحديد المسار… لكن من اين اتى الحاكم بهذه الدولارات التي يغامر بها و بمصير اللبنانيين ويعطي المصارف دولارات على سعر 24000 الفا بعدما اشتروه على سعر 8000

مصدر متابع سأل عبر صوت بيروت انترناشونال اليس من الاجدى استثمار هذه الاموال بمشاريع تخفف الاعباء عن الدولار بدل اعطائها لفئة من الناس

لبنان لن يعود كما كان طالما الطبقة الحاكمة نفسها تتحكم باقتصاد البلد من دون اصلاحات وخطوات علمية وكل ما يحصل علاج بحبة بنادول لمريض بحاجة لعملية جراحية.