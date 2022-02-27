354 مليون دولار حجم التبادل التجاري اللبناني – الأوكراني

مع كل أزمة أكان في الداخل أو في الخارج، يزدادُ هلع اللبناني من فقدانِ السلع الأساسية في السوق المحلي، وازداد هذا القلق مع اندلاع الحرب في اوكرانيا.

وفي مراجعة لحركةِ التبادل التجاري بين لبنان واوكرانيا، يظهرُ أنّ هناك خللًا في الميزان التجاري لمصلحة اوكرانيا.

وبحسب الدولية للمعلومات، يتبين بأن لبنان يكاد لا يصدر شيئا بينما تصل الواردات من اوكرانيا الى نحو 354 مليون دولار كمتوسط سنوي خلال السنوات 2012- 2020. وآخر احصاء للجمارك اللبنانية جاء في العام 2020، بحيث سجل الاستيراد من اوكرانيا 272 مليون دولار، فيما التصدير من لبنان الى اوكرانيا بلغ فقط 950 الف دولار.

السلع المستوردة من اوكرانيا الى لبنان ستتأثر مباشرة وسترتفع أسعارُها في السوق اللبناني خصوصا القمح والزيوت والمحروقات، كما ولهذه الحرب تأثير غير مباشر على الانتاج المحلي.

وعن أبرز السلع التي استوردها لبنان من اوكرانيا في العام 2020، جاء في المرتبة الاولى القمح بحجم يصل الى 511 ألف طن وبقيمة 119 مليون دولار أي ما يشكل نسبة 44% من قيمة الواردات، وفي المرتبة الثانية حلّت الزيوت الخام بقيمة 44.3 مليون دولار، يليها الحديد والأبقار والذرة كما الطوابع والشعير والسكر وفول الصويا.