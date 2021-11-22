Wi aid مساعدة مشروطة بالحبّ… الجوع والعوز ممنوعان

لأننا شعبٌ يأبى أن يصبح رهينة “كرتونة” مساعدة مُذلّة لعزةّ النفس، و لأننا لم نعد نؤمن بالانتظار على قارعة طريق التغيير من قبل اللادولة، أصبح الحدّ الفاصل اليوم هو لسيف المبادرات الفرديّة WIAID. هي إحدى تلك المبادرات، التي تُضيء لمعة نورٍ وسط ظلام الانهيار. في منطقة شكا، تبدأ حكاية بطعمِ روعة “الخبز و الملح”.

الأرض التي تُنتج و لا تبخل، بحاجة إلى متجرٍ لإعطاء هذه المنتوجات، بسعرِ الحب و فقط الحب. فإلى المتجر توجّهنا.

إذاً المبادرة هي ليست عبارة عن منتجات مجّانيّة، بل هي عبارة عن خيرٍ مجّاني بقوّة حبة الحنطة.

‏Wi aid هي مبادرة فرديّة في منطقة جغرافيّة محددة في شكّا شمال لبنان، على أمل أن تُصبح مُدية و ينتشر وباء الحب في كل لبنان.