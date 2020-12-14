آخر تطورات كورونا..ارتفاع أرقام الإصابات والوفيات في العالم

في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدل مرحلة التطعيم ضد فيروس كورونا ، لازال الفيروس القاتل يواصل انتشاره .

وأظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 72 مليونا و647 ألفا و787 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و618 ألفا و913 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 50 مليونا و865 ألفا و871 حالة، الإثنين.

كورونا في ألمانيا

ظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و337078 بعد تسجيل 16362 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21975 بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة.

مليون و250 ألف إصابة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الأحد، تسجيل 8608 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و249 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و250044 وحالات الوفاة إلى 113953.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.

ومن بين تلك الحالات الجديدة 682 حالة منقولة محلياً ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43484إضافة إلى 587 حالة وفاة.

الصين تسجل 16 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 13 ديسمبر/كانون الأول نزولاً من 24 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 14 من بين الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأشارت إلى تسجيل حالتين جديدتين منقولتين محلياً في إقليم هيلونججيانج.

ولفتت اللجنة أيضا إلى تسجيل 9 إصابات جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 14 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم السبت 86741 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

البرازيل تسجل 21825 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إن البلاد سجلت 21825 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و279 حالة وفاة جراء كوفيد -19.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و901952 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181402.