آدم بولر: أمريكا تنجح في إطلاق سراح مواطن محتجز في تونس

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر أن مسؤولين أمريكيين تمكنوا، اليوم الأحد، من إطلاق سراح روبرت فييرا وهو مواطن أمريكي كان محتجزا في تونس.

وقال بولر لرويترز “إن فييرا اُحتجز قبل 13 شهرا في أثناء قيامه بعمل تبشيري في تونس، عندما اشتبهت السلطات التونسية في ضلوعه في التجسس”.

وأضاف أن فييرا سيعود إلى الولايات المتحدة مع عائلته بعد إطلاق سراحه.

وأوضح بولر “نقدر قرار الحكومة التونسية حل هذه القضية والسماح للسيد فييرا بلقاء عائلته بعد أكثر من 13 شهرا من الاحتجاز قبل المحاكمة”.

وقال إنه عمل عن كثب مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي من أجل إطلاق سراح فييرا.