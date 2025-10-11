السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
آسيان تناقش مراقبة انتخابات ميانمار خلال قمة في أكتوبر

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2025 11:39 صباحًا
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

قالت وزارة الخارجية الماليزية إن المجلس العسكري في ميانمار دعا رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لإرسال مراقبين للانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام، وإن الرابطة ستناقش الطلب خلال قمة إقليمية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة أن الدعوة لإرسال مراقبين للانتخابات تم توجيهها إلى جميع الدول الأعضاء في آسيان.

وأضافت “أشار وزير الخارجية إلى أن الدعوة موجهة إلى الدول الأعضاء في آسيان لإرسال مراقبين للانتخابات. أما بالنسبة لماليزيا، فقد تم توجيه الدعوة إلى لجنة الانتخابات الماليزية”.

ولم يشر البيان إلى التقارير التي وردت في وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار أمس بأن ماليزيا سترسل فرق مراقبة للانتخابات العامة المثيرة للجدل، والتي من المقرر أن تجرى على مراحل ابتداء من 28 ديسمبر كانون الأول.

وجاء هذا الإعلان بعد إجراء محادثات بين رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج ووزير الخارجية الماليزي محمد حسن في نايبيداو عاصمة ميانمار يوم الخميس. وماليزيا هي الرئيس الحالي لرابطة آسيان.

ويرى البعض وكذلك العديد من الدول الغربية أن الانتخابات صورية وتهدف إلى إضفاء الشرعية على حكم الجيش من خلال أحزاب سياسية تعمل لحسابه.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونج سان سو كي المنتخبة عام 2021، وأثار تمردا مسلحا أدى إلى خروج أجزاء كبيرة من البلاد عن سيطرة المجلس العسكري.

    المصدر :
  • رويترز

