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آيزنكوت: الحرب بشأن إعادة الاسرى فشل ذريع!

منذ ساعتين
الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت

الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت

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اعتبر عضو الكنيست غادي آيزنكوت، خلال مؤتمر تعقده صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “خطة الحرب تشوشت بشكل كبير جدا، لأنه يجلس في الحكومة أشخاص لا يريدون رؤية نهاية الحرب. هل يريدون إعادة الاسرى بالاستناد إلى مفاهيم بنيامين نتنياهو الآنية، أو خطة نتنياهو؟ في الخلاصة، هدف الحرب بشأن إعادة الاسرى هو فشل ذريع يقع على كاهل أي أحد جلس في الكابينيت، وأتحمل المسؤولية عندما كنت في الكابينيت، وعلى نتنياهو الذي لم يفعل شيئا أن يعيدهم”.

وقال آيزنكوت: “رافق الاتفاقيات الائتلافية وتفكيك الإدارة المدنية (للاحتلال في الضفة الغربية) الرغبة بإعادة الاستيطان في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى وجود أهداف حرب معلنة وخفية، يتمسك بها سموتريتش وبن غفير وقسم من الليكود. وهذا يفسر قرارات كثيرة بخصوص اليوم التالي والمخطوفين. وهذه الازدواجية لدى نتنياهو، فهو يقول إنه لن يكون هناك استيطان ولن حكم عسكري، وفعليا هذا وذاك يحصلان”.

وأضاف آيزنكون أنه “من الناحية الفعلية يسعون إلى أن يكون الجيش الإسرائيلي مسؤولا عن توزيع المساعدات، ولإقامة حكم عسكري، وهكذا ستكون المسؤولية المطلقة على دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي، وهذه خطوة أخرى لثلة لا تعرف تحمل المسؤولية”.

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