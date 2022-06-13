أبو الغيط: الغرب يضغط على الدول العربية لرفض التحرك الروسي ضد أوكرانيا

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تتعرض لما وصفها بضغوط من العالم الغربي لرفض التحرك الروسي ضد أوكرانيا.

وأضاف أبو الغيط في مقابلة صحفية: “هناك موقف عربي موحدا بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يبدو في الأفق أن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي قريبا”.

وتابع أبو الغيط: “أتمنى أن تنجح الدول العربية بصيانة أمنها، وأن لا يؤثر الصراع الروسي-الأوكراني على الاستقرار في المنطقة”.

جرائم حرب

وفي سياق متصل اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، قائلة إن الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين.