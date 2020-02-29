أخبار العالم

أبو الغيط يحذر من خطورة التصعيد العسكري في سوريا

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كافة الأطراف المتصارعة على الأرض السورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

وحذر أبوالغيط من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للازمة السورية، وتداعيات هذا الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة.

المزيد من الأخبار

أمريكا تعلن أول حالة وفاة بـ “كورونا”

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا.. وفرنسا تحظر…

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكل نموذجًا صارخا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات، مشددًا على أهمية التزام كافة الأطراف بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار. وأكد أبو الغيط في هذا السياق على مسؤولية مجلس الأمن في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري.

ونقل المصدر عن الأمين العام دعوته لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، مشددا على أن اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

البحرين..41 مصاباً بكورونا بعد تسجيل 3 حالات جديدة قادمة من إيران

أخبار العالم

وكالة أنباء إيرانية: روحاني توجه إلى بغداد في زيارة سرية

أخبار العالم

ميليشيا الحوثي تحاكم أكبر وأقدم رئيس جامعة أهلية في اليمن

أخبار العالم

السعودية ترحب باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالـبان

أخبار العالم

خلافات أمريكية حول إرسال صواريخ باتريوت إلى تركيا

أخبار العالم

العراق.. 5 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”