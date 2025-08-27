الخميس 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
أبو ردينة: الحرب في قطاع غزة أصبحت بلا جدوى.. والولايات المتحدة قادرة على إيقافها

منذ 43 دقيقة
نبيل أبو ردينة

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأربعاء، إن الحرب في قطاع غزة أصبحت بلا جدوى، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على إيقافها.

وأوضح في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، أن واشنطن “هي القادرة على وقف الحرب في غزة”، مضيفا أن تلك الحرب “أصبحت بلا جدوى”.

أضاف: “على الإدارة الأميركية التحرك لإنهاء حرب غزة قبل فوات الأوان”.

وبين أن “توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية دليل على عدم وجود رضا على سلوك إسرائيل والولايات المتحدة”.

كما وأكد أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يختلق الأعذار لأنه لا يريد قيام دولة فلسطينية”.

ولفت إلى أن “أي طرح لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني لن يرى النور”، متابعا: “لا نريد الزجّ بالشعب الفلسطيني في عملية إبادة وتهجير”.

