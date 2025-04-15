أبو عبيدة: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثا الذي يحمل الجنسية الأميركية بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم في قطاع غزة.

وأضاف -في منشور على تليغرام- أن كتائب القسام لا تزال تحاول الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضح أبو عبيدة أن تقديراتهم تشير إلى أن “جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا”.

وفي وقت سابق بثت كتائب القسام يوم السبت الماضي تسجيلا مصورا لألكسندر يناشد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل للإفراج عنه ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة.

وكان هذا ثاني تسجيل مصور له بعدما ظهر في تسجيل بثته الكتائب يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قال فيه إنه لا يريد أن يكون مصيره مثل مواطنه الأميركي هيرش غولدبرغ بولين الذي أعلنت كتائب القسام أنه قتل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت حماس قد أعلنت موافقتها على إطلاق ألكسندر إضافة إلى جثث 4 أسرى آخرين، ردا على مقترح أميركي، وذلك بعدما تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار واستأنفت حرب الإبادة في قطاع غزة.