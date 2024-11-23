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أبو عبيدة: قصف إسرائيلي يقتل رهينة شمال قطاع غزة

منذ 3 دقائق
الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة

الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت إن رهينة إسرائيلية قتلت في منطقة تتعرض لقصف إسرائيلي بشمال قطاع غزة.

وبحسب أبو عبيدة فإنه لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تصريحه إن مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم.

وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

    المصدر :
  • رويترز

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